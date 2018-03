Grécia

A taxa de desemprego na Grécia foi de 21,2% no quarto trimestre de 2017, menos 2,4 pontos percentuais do que no mesmo trimestre de 2016 e mais um ponto percentual do que no trimestre anterior, foi hoje anunciado.

Segundo dados corrigidos das variações hoje divulgados pela agência de estatística grega, Elstat, o número de desempregados no quarto trimestre atingiu 1.006.844 perssoas, mais 3,8% do que no trimestre anterior e menos 10,4% do que no mesmo trimestre de 2016.

O número de empregados cifrou-se em 3.736.333, menos 2,3% do que no trimestre precedente e mais 2,4% do que no mesmo período de 2016.