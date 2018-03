Actualidade

O PSD apresentou hoje uma recomendação na qual pede ao Governo que, no prazo de quatro meses, estude mecanismos para dar uma maior proteção aos proprietários de imóveis em caso de insolvência dos construtores.

No dia internacional dos direitos do consumidor, a deputada do PSD Fátima Ramos referiu, em declarações aos jornalistas no parlamento, que as pessoas quando compram uma casa têm normalmente um prazo de garantia que pode ir até cinco anos, que podem acionar se detetarem uma anomalia ou uma insuficiência no imóvel.

"Mas, e quando a empresa ou o construtor em nome individual foram à falência ou ficam sem recursos financeiros que possam satisfazer a correção dessas anomalias? As pessoas ficam desprotegidas", alertou a deputada.