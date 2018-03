Actualidade

A Câmara da Mealhada assinou hoje o contrato de requalificação do Convento de Santa Cruz e das Capelas dos Passos e Via-Sacra no Buçaco, empreitada de um milhão de euros com duração prevista de um ano.

Financiada por fundos comunitários no âmbito do Programa Centro 2020, a intervenção decorrerá sob a orientação da Direção Regional de Cultura do Centro, com quem a autarquia celebrou um contrato que lhe garante a condição de "dono da obra".

"Para chegarmos a este dia, em que finalmente vemos luz ao fundo do túnel e vamos avançar mesmo com obras de reabilitação deste importantíssimo património edificado, de elevado valor histórico e cultural, foi preciso trabalhar muito, nunca nos resignarmos, sensibilizar vários responsáveis para a importância e urgência desta empreitada. Foi um processo moroso, árduo, às vezes desesperante, mas que valeu a pena", disse à Lusa o presidente do município, Rui Marqueiro.