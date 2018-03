Eutanásia

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) concluiu que o projeto de lei sobre a morte medicamente assistida do Bloco de Esquerda (BE) está "conforme as motivações" e fez algumas sugestões de clarificação dos artigos do diploma.

O parecer sobre a lei que despenaliza a morte assistida, hoje divulgado no "site" do parlamento, sustenta que as soluções encontradas no projeto ("opções normativas") traduzem as "considerações ético-filosóficas e de índole político-legislativa" da mudança legislativa proposta pelos bloquistas.

O CSM considerou que as apreciações a estas soluções não estão "compreendidas nas atribuições e competências legalmente conferidas" ao conselho, deixando, porém, algumas sugestões para o "aperfeiçoamento formal" do articulado.