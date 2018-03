Actualidade

O Governo disponibilizou três milhões de euros para repor a produção nas explorações agrícolas do Algarve danificadas pelo tornado de 04 de março e deu um mês para verificar prejuízos, segundo um despacho que entrou hoje em vigor.

"Apenas as explorações agrícolas onde se tenham verificado danos superiores a 30% do potencial agrícola, confirmado pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, localizadas nos municípios e freguesias constantes no anexo", lê-se no despacho do ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, publicado na quarta-feira em suplemento do Diário da República, para entrar em vigor hoje.

A ajuda estatal está, assim, limitada aos danos registados em freguesias dos municípios de Faro (Freguesia de Montenegro, União de Freguesias de Faro e União de Freguesias de Conceição e Estoi), de Olhão( Freguesia de Quelfes, Freguesia de Pechão e União de Freguesias de Fuseta e Moncarapacho), de Tavira (Freguesia de Santa Luzia, União de Freguesias de Luz de Tavira e Santo Estêvão, União das Freguesias de Santa Maria e Santiago e União de Freguesias de Conceição e Cabanas de Tavira), de Castro Marim (Freguesia de Altura e Freguesia de Castro Marim) e de Vila Real de Santo António( Freguesia de Vila Nova de Cacela).