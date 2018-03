Actualidade

A Toys "R" Us vai encerrar as lojas nos Estados Unidos devido a insolvência, mas está a estudar a viabilidade do negócio em Portugal e Espanha, anunciou hoje a cadeia de brinquedos.

Em comunicado, a empresa refere que "apresentou pedido de aprovação ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos para iniciar o processo de encerramento das suas lojas nesse mercado", e adianta que está "em processo de reorganização e venda das suas operações no Canadá, Ásia, Alemanha, Áustria e Suíça".

Por agora, as unidades vão permanecer abertas.