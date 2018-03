Actualidade

O treinador da seleção portuguesa de futebol de sub-21 apontou hoje à liderança isolada do grupo de qualificação para o Euro2019, na dupla jornada com Liechtenstein e Suíça, e revelou "agrado" pela promoção de Rúben Dias aos 'AA'.

Rui Jorge divulgou a lista de 23 jogadores para os dois confrontos de apuramento do Grupo 8, numa jornada na qual a líder Roménia, com 12 pontos, vai 'folgar'. Desta forma, a formação das 'quinas', terceira classificada, com sete, poderá isolar-se no primeiro posto, caso vença as duas partidas.

"O objetivo é o mesmo de sempre. Em relação à tabela classificativa, confesso que não olhamos muito para ela. Lutamos sempre pelo mesmo, pela busca dos três pontos, independentemente da nossa classificação, dos resultados anteriores e do adversário", disse Rui Jorge, em conferência de imprensa.