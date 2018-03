Actualidade

As vendas de automóveis na União Europeia aumentaram 5,8% nos dois primeiros meses deste ano, para 2.378.965 unidades, face a igual período de 2017, anunciou hoje a Associação Europeia de Construtores de Automóveis (ACEA).

Este crescimento dá-se numa altura em que o número de automóveis vendidos abrandou em alguns dos mercados europeus, e, no caso do Reino Unido, com o "brexit", houve uma queda homóloga de 5,1% nos dois primeiros meses do ano, refere a ACEA em comunicado.

Os automóveis vendidos em Espanha aumentaram em 16,4% nos dois primeiros meses deste ano, na comparação com igual período do ano passado, sendo que na Alemanha também se registou uma subida, mas de 9,5%, em Portugal de mais 4,1% e na França observou-se um aumento de 3,4%.