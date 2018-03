Actualidade

O crescimento de hóspedes, de dormidas e proveitos na hotelaria nacional abrandou em janeiro, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), na informação sobre a atividade turística de janeiro e na comparação homóloga e com dezembro de 2017.

O INE registou uma subida nos hóspedes de 3,7% (+11,5% em dezembro) para um milhão, e nas dormidas de 5,1% (+10% em dezembro), na comparação homóloga.

As dormidas em hotéis, que representaram 72,8% do total, cresceram 6,4%, "com realce, tal como nos meses anteriores, para a evolução apresentada pelas unidades de três estrelas (+8,8%)".