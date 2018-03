Actualidade

O Governo aprovou hoje, em Conselho de Ministros, um programa para garantir o alojamento imediato de quem fica sem habitação devido a acontecimentos imprevisíveis, tais como incêndios ou intempéries.

Chama-se "Porta de Entrada - Programa de Apoio ao Alojamento Urgente" o decreto-lei hoje aprovado em Conselho de Ministros que pretende "dar uma resposta mais célere" a quem fica sem habitação de forma temporária ou definitiva, explicou a ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, durante a conferência de imprensa que se realizou no final da reunião.

Além do apoio financeiro para suportar as despesas com o alojamento imediato de quem precisa, o programa prevê também a reabilitação ou reconstrução das habitações danificadas por catástrofes e, em caso de necessidade, garante as despesas de arrendamento de uma habitação por um prazo máximo de cinco anos.