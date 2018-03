Actualidade

O guarda-redes brasileiro Matheus renovou com o Sporting de Braga por cinco temporadas, informou hoje o clube minhoto, quarto classificado da I Liga portuguesa de futebol.

"O projeto que o presidente me apresentou, e que passa pela conquista do campeonato nacional, fez com que a decisão fosse tomada de forma muito rápida. Ser campeão pelo clube, como quando vencemos a Taça de Portugal, significa deixar uma marca na sua história, e isso ninguém pode apagar", afirmou o guardião, ao sítio oficial do clube na Internet.

Matheus considera que o Sporting de Braga "está a crescer dia após dia e pode crescer ainda mais" e que este é o seu melhor momento na carreira.