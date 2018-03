Actualidade

O primeiro-ministro anunciou hoje que o Governo vai fazer, a 23 de março, uma série de propostas sobre a legislação laboral, em resposta a um desafio da coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins.

No debate quinzenal de hoje, na Assembleia da República, em Lisboa, António Costa afirmou que o Governo "irá cumprir" a promessa de acabar com "o banco de horas individual", como está no programa de Governo e no compromisso com os partidos de esquerda, em 2015.

Um dia depois de o PS ter chumbado, no parlamento, propostas do PCP sobre contratação coletiva, que considerou um erro, Catarina Martins deixou a frase e o desafio: