Actualidade

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) divulgou hoje que as reclamações no setor das comunicações aumentaram 35% no ano passado, face a 2016, atingindo 72.000, com a Meo a liderar a subida entre os operadores de telecomunicações.

No Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores, a Anacom adiantou que está a ultimar o apuramento estatístico das reclamações observadas durante no ano passado.

"No livro físico de reclamações existente nos estabelecimentos registou-se um crescimento de 3%, mas quando consideradas também as reclamações que os consumidores passaram a poder fazer no livro eletrónico, a partir de julho de 2017, o aumento observado foi de 35%", refere o regulador.