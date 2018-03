Incêndios

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) divulgou hoje que "ainda existem cerca de 4,6 mil clientes sem serviço de telecomunicações restabelecido" nas zonas afetadas pelos incêndios do ano passado, 99% da operadora Meo/Altice Portugal.

Por ocasião do Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores, o regulador "reforça a importância e a máxima prioridade no restabelecimento dos serviços de comunicações às populações afetadas pelos incêndios em 2017", refere o regulador em comunicado.

"Na sequência das reclamações recebidas e dos contactos efetuados com essas populações, com as juntas de freguesia das áreas ardidas e com os operadores de telecomunicações, foi possível concluir que ainda existem cerca de 4,6 mil clientes sem serviço de telecomunicações restabelecidos", refere a Anacom.