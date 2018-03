Actualidade

O presidente do Eixo Atlântico, organismo que agrega 38 municípios portugueses e galegos, admitiu hoje que Portugal tem atualmente melhores condições económicas para captar empresas, mas isso não deve ser motivo de fricção com a Galiza.

"Portugal está a ter condições económicas que, para as empresas, são melhores, em alguns casos, e isso faz com que as que querem instalar-se no território decidam instalar-se em Portugal", afirmou Alfredo García, presidente do Eixo Atlântico.

Para o também alcaide do município galego O Barco de Valdeorras, "isso não deve ser motivo de fricção", uma vez que "cada um tem de desenvolver-se e Portugal faz bem em desenvolver o que é seu".