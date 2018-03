Actualidade

O central benfiquista Rúben Dias, a grande novidade nos eleitos de Fernando Santos para os particulares com Egito e Holanda, afirmou hoje ser "mais uma para ajudar" a seleção portuguesa de futebol, "com muita responsabilidade".

"Foi logo a seguir ao treino. Enviaram-me uma mensagem e fiquei logo feliz por saber da notícia", afirmou Ruben Dias, em declarações à BTV.

De acordo com o jovem central benfiquista, de 20 anos, que tem sido titular na equipa principal do Benfica, ao lado do brasileiro Jardel, o sentimento é de "felicidade, mas também de muita responsabilidade".