Volta ao Alentejo

O irlandês Mark Downey (Team Wiggins) subiu hoje à liderança da Volta ao Alentejo em bicicleta, após a vitória do russo Dmitrii Strakhov (Lokosphinx) na segunda etapa, que ligou Beja e Sines.

No final dos 205,2 quilómetros, Strakhov, que tinha vencido no domingo a Clássica da Arrábida, superiorizou-se no 'sprint' final, cortando a meta em 5:01.30 horas, o mesmo tempo de Downey e do espanhol Oscar Hernández (Aviludo-Louletano).

Na geral, Downey lidera, com o mesmo tempo de Hernández, menos um segundo do que o francês Justin Jules (WB Aqua Protect Veranclassic) e três em relação ao britânico Gabriel Cullaigh (Team Wiggins), anterior líder.