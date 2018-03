Actualidade

O FC Porto prosseguiu hoje a preparação do dérbi de sábado com o Boavista, para a 27.ª jornada da I Liga de futebol, ainda com Alex Telles, Soares, Danilo e Marega condicionados.

De acordo com a informação publicada no sítio dos 'dragões', os brasileiros Alex Telles e Soares realizaram treino condicionado e trabalho de ginásio, Danilo fez tratamento e trabalho de ginásio e o maliano Marega apenas tratamento.

O plantel principal dos portistas volta ao trabalho pelas 11:00 de sexta-feira, novamente no Olival, em Vila Nova de Gaia, com uma sessão prevista para decorrer à porta fechada.