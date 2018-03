Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma subida de 0,38% no índice PSI20 (5.440,80 pontos) e com os títulos da Sonae SGPS a ganharem mais de 5%.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 subiram, seis desceram e duas ficaram inalteradas. A Sonae SGPS foi a cotada que mais subiu (5,52% para 1,18 euros) e a Sonae Capital também registou uma subida de 1,40% para 0,94 euros.

A Sonae comunicou hoje ao mercado que os seus lucros baixaram para 166 milhões em 2017, um valor que o grupo referiu não ser comparável com o registado em 2016, ano em que as mais-valias com a alienação de ativos imobiliários aumentaram os ganhos. Se fossem excluídas essas operações, o resultado líquido de 2017 teria subido 6,5%.