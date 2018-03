Actualidade

A praia da Ursa, onde hoje uma derrocada fez um morto e quatro feridos, que acampavam no areal, está sinalizada como zona de risco, mas a placa de aviso para derrocadas não estava no local, informou a Autoridade Marítima.

"Está previsto e faz parte do levantamento que foi feito de placas para aqueles acessos, mas neste momento não está lá. Não consigo dizer se foi o mau tempo, se foi vandalizada, ou outra coisa qualquer, mas efetivamente neste momento não está lá a placa", disse à Lusa o comandante Pereira da Terra.

O comandante da Capitania do Porto de Cascais salientou que "da praia da Ursa até ao Cabo da Roca há cerca de dez placas de risco de derrocada", mas no acesso à praia da Ursa, através de um caminho inclinado e com pedras soltas, foi detetada a falta de uma placa de aviso.