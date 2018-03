Actualidade

O novo bispo do Porto, Manuel Linda, diz que tudo fará para valorizar o diaconado e aprova "a 200%" a decisão do papa Francisco de constituir uma comissão para estudar o sacerdócio "e consequentemente o diaconado feminino hipotético".

O papa Francisco nomeou hoje Manuel Linda, até agora bispo das Forças Armadas e de Segurança, como bispo do Porto.

A questão do diaconado "vai afligir o coração do bispo. Acredito no diaconado. O diaconado permanente nesta fase ainda é o parente pobre dos ministérios ordenados (diácono, presbítero, padre e bispo)", disse Manuel Linda, que hoje se encontrou com os jornalistas, para se apresentar, dizer o quanto acha importante a comunicação social, e pedir que quando os jornalistas tiverem de noticiar casos às vezes "não muito agradáveis" que ouçam a totalidade das partes, que da sua parte da Igreja tentará "com toda a lealdade, não esconder os casos".