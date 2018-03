Actualidade

O secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoan Mao, alertou hoje que, ao contrário do prometido, a empreitada para modernizar a Linha do Minho desde Viana até Valença ainda não foi adjudicada, temendo atrasos numa obra "extremamente necessária".

"Estamos muito preocupados porque, apesar de o secretário de Estado nos ter dado garantias de que as obras vão terminar no fim de 2019 - e nós temos motivos para acreditar porque nunca nos enganou - a verdade é que já vão dois atrasos nos tempos que se havia falado para assinar os contratos", afirmou o responsável à margem do lançamento, hoje na Corunha, em Espanha, do Plano de Ação da Agenda Urbana do Eixo Atlântico.

Estas obras permitirão que a ligação ferroviária por Alfa Pendular possa chegar a Valença, perto da fronteira com Espanha e com a cidade de Tui, ficando a faltar, do lado espanhol, a ligação a Vigo, uma antiga reivindicação do Eixo Atlântico, organismo que congrega 38 municípios portugueses e galegos.