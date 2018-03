Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) questionou hoje o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas sobre o encerramento do Centro de Distribuição Postal dos CTT em Vimioso, cujo serviço foi centralizado no concelho vizinho de Miranda do Douro.

"Este encerramento faz com que se acrescentem várias dezenas de quilómetros aos circuitos diários dos carteiros que servem o concelho de Vimioso, contribuindo para a fragilização sucessiva do interior", lê-se no requerimento ao Governo apresentado no parlamento pelo deputado do BE Heitor de Sousa.

O deputado bloquista questiona nomeadamente se o Governo não considera que este encerramento viola o dever de interesse e de serviço público a que a administração dos CTT deve estar obrigada.