Actualidade

O PSD questionou hoje diretamente o primeiro-ministro se considera que existe uma "má gestão" no Serviço Nacional de Saúde (SNS), e apontou uma "quebra de solidariedade governamental" entre os ministros das Finanças e da Saúde.

"Aceita o primeiro-ministro que o ministro das Finanças considere existir uma 'má gestão' no SNS, sabendo bem que o ministro da Saúde é o responsável governamental por esse setor?", questionam os deputados do PSD, numa pergunta hoje entregue no parlamento.

No texto, os sociais-democratas questionam ainda António Costa se considera "à semelhança do que o fez o ministro da Saúde, que existe 'uma quantidade significativa' de hospitais do SNS em situação de 'falência técnica'".