Incêndios

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje o diploma aprovado pelo Governo de manhã para flexibilixar os prazos de limpeza das matas, de forma a prevenir o alastramento de incêndios.

"O Presidente da República promulgou hoje o diploma do Governo, aprovado esta manhã, 'que adapta o regime contraordenacional aplicável à gestão das faixas secundárias de gestão de combustível', previsto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho", lê-se numa nota colocada no 'site' da Presidência na Internet.

De acordo com a lei, os proprietários tinham até hoje para limpar as áreas envolventes às casas isoladas, aldeias e estradas, mas o Governo decidiu suspender a aplicação de coimas por incumprimento até junho.