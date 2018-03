Sarampo

O número de casos de sarampo confirmados em Portugal aumentou para 21 em comparação com os sete reportados na quarta-feira ao final do dia, de acordo com um comunicado da Direção-Geral de Saúde (DGS) hoje divulgado.

"Até às 19:00 do dia 15 de março de 2018 foram reportados, na Região Norte, 51 casos suspeitos de sarampo dos quais 45 têm ligação laboral ao Hospital de Santo António, no Porto. Dos 51 casos reportados, 21 foram confirmados laboratorialmente pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e nove foram infirmados; os restantes casos aguardam resultado laboratorial", lê-se num comunicado da DGS, que na quarta-feira declarou a existência de um surto de sarampo em Portugal.

