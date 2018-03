Actualidade

Portugal vai reforçar este ano a participação em operações da agência europeia Frontex com um contingente de mais de 500 polícias e militares para combater o tráfico de seres humanos e apoiar refugiados.

O contingente da PSP, GNR e Serviços de Estrangeiros Fronteiras que vai integrar as missões da Frontex (Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira) em 2018 foi hoje apresentado numa cerimónia que contou com a participação do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

A Guarda Nacional Republicana vai participar com um total de 113 militares, nomeadamente peritos da vigilância de fronteira, membros da tripulação, equipas cinotécnicas, registos e seguimento navios, e com uma embarcação de vigilância costeira, uma viatura de vigilância e um carro patrulha, ocorrendo as participações na Polónia, Grécia, Espanha, Bulgária e Itália.