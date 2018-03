Actualidade

As receitas da Meo/Altice Portugal recuaram 1% no ano passado, face a 2016, para 2.164 milhões de euros, e no quarto trimestre diminuíram 1,8%, para 536 milhões de euros, anunciou hoje o grupo Altice.

No mesmo período, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ajustado recuou 6%, para 1.007 mihões de euros.

Estes dados incluem serviços de suporte e excluem o negócio grossista de voz internacional.