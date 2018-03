Iniciativa

De 13 a 22 de abril, a 4ª edição da Algarve Nature Week tem dezenas de propostas no mar e em terra para umas miniférias repletas de natureza no sul do país.

Pedalar, escalar, caminhar, mergulhar, surfar, andar a cavalo e de burro, observar aves e cetáceos ou até fazer stand up paddle. Estas são algumas das experiências programadas para os dez dias da Algarve Nature Week. O evento conta este ano com quase 70 parceiros de animação turística e unidades de alojamento, prometendo preços convidativos.

As atividades disponíveis nesta edição podem ser consultadas e reservadas no sítio oficial do evento – www.algarvenatureweek.pt –, onde também se encontram unidades de alojamento para quem quiser uma estada completa. Cada hotel ou turismo em espaço rural apresenta um programa ao ar livre para os hóspedes, permitindo-lhes pernoitar e fazer passeios organizados na natureza.

Com o lema “Uma natureza, mil emoções”, pretende-se mostrar que o Algarve é um tesouro natural que merece ser descoberto o ano inteiro. «O turismo de natureza tem tido um rápido crescimento global nas últimas décadas e esse é um dos motivos que justificam a aposta continuada neste produto. Devido à elevada importância biológica e paisagística do Algarve em termos europeus, esperamos que a Algarve Nature Week venha contribuir para o aumento das viagens motivadas pelo desejo de interagir com a natureza algarvia», afirma ao Destak o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), entidade organizadora do evento.

Uma das novidades este ano é a existência de um dia aberto em Lagos com atividades gratuitas para alunos dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico: ao todo, cerca de 500 crianças serão convidadas para praticar atividades desportivas ao ar livre no dia 13.

Esta iniciativa substitui a habitual mostra de natureza, em que empresas de animação turística e produtores locais expunham durante três dias os seus produtos e serviços em formato de feira.