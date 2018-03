Mau Tempo

A Proteção Civil prevê uma diminuição do caudal do Tejo nas próximas horas, embora continue "com variações" devido às descargas das barragens, que, no seu conjunto, têm oscilado entre os 1.500 e os 1.700 metros cúbicos por segundo.

Em comunicado emitido às 23:40, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém afirma que durante a noite se irá sentir "uma ligeira descida das alturas hidrométricas".

"O regresso total das águas ao seu leito normal será lento, dificultando a normalização da circulação rodoviária", adianta a nota.