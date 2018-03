Actualidade

São Tomé e Príncipe pode em breve sair do grupo das nações mais pobres e vulneráveis do mundo, juntamente com Butão, Kiribati e Ilhas Salomão, anunciou na quinta-feira um dirigente da Organização das Nações Unidas (ONU).

O presidente do Comité das Políticas de Desenvolvimento (CDP, na sigla em Inglês), José António Ocampo, afirmou, em comunicado, na quinta-feira, que este é "um momento histórico", salientando que apenas cinco países - um dos quais Cabo Verde - saíram da categoria dos Países Menos Desenvolvidos (LDC, na sigla em Inglês), desde que foi instituída em 1971.

Estes quatro países aumentaram o poder de compra dos seus cidadãos e melhoraram o acesso aos cuidados de saúde e à educação, o que os tornam elegíveis para saírem do grupo dos LDC.