A Casa Branca está a equacionar a possibilidade de aplicar a pena de morte a traficantes de droga e de analgésicos opiáceos, responsáveis por um número crescente de mortes relacionadas com a sobredosagem.

Segundo a estação televisiva CBS e o jornal Político, citados na quinta-feira pela agência EFE, a proposta para aplicar a pena de morte está incluída num pacote de medidas em elaboração pela Casa Branca, para acabar com a epidemia de abuso de consumo de opiáceos que atinge os Estados Unidos da América.

O Presidente do país, Donald Trump, deverá dar a conhecer este plano na próxima segunda-feira, numa iniciativa em New Hampshire, o terceiro estado com maior número de casos de 'overdose' de opiáceos depois da Virgínia Ocidental e Ohio.