Actualidade

Uma operação do Ministério do Trabalho do Brasil detetou 565 pessoas que eram submetidas a condições semelhantes à da escravatura em fazendas propriedade de uma seita religiosa, informaram na quinta-feira as autoridades.

A agência EFE adianta que, além daqueles, a operação permitiu detetar outras 438 pessoas que trabalhavam sem contrato formal e 32 menores que estavam a fazer tarefas proibidas.

Os trabalhadores prestavam serviço para uma seita religiosa conhecida como "Comunidade Evangélica Jesus, a Verdade que Marca".