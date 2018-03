Actualidade

O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE) acusou hoje o adido comercial dos Estados Unidos da América em Caracas de criticar e ameaçar aquele organismo, ao afirmar que não há condições democráticas e transparentes para as presidenciais de maio.

"O poder eleitoral, perante as ignominiosas declarações emitidas pelo encarregado de negócios dos EUA na Venezuela, Todd Robinson, quer denunciar, perante o país e a comunidade internacional a ingerência grosseira deste funcionário nos assuntos internos da nossa República", explica um comunicado do CNE.

No documento, o CNE afirma que Robinson proferiu ameaças e críticas ao trabalho daquele organismo e às condições da democracia na Venezuela que "evidenciam um profundo desconhecimento do sistema eleitoral venezuelano e constituem uma afronta dolorosa às minorias excluídas e reprimidas do seu próprio país [EUA], carentes de acesso aos mínimos direitos políticos em qualquer democracia".