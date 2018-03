Actualidade

O Governo das Filipinas entregou hoje no gabinete do secretário-geral das Nações Unidas (ONU) o pedido de saída do país do Tribunal Penal Internacional, como anunciou o Presidente filipino esta semana.

O representante permanente das Filipinas na ONU, Teodoro Locsin, entregou o pedido ao chefe de gabinete de António Guterres, dado que o secretário-geral "se encontra no estrangeiro", anunciou sua conta na rede social Twitter, a que juntou uma fotocópia do documento.

O pedido atribui a decisão "à postura de princípio das Filipinas contra aqueles que politizam e convertem em armas os direitos humanos".