A Coreia do Sul e os Estados Unidos vão reduzir o alcance dos exercícios militares anuais conjuntos devido à diminuição da tensão diplomática com a Coreia do Norte, anunciou hoje a agência sul-coreana Yonhap.

Citando uma fonte militar, a agência refere que os exercícios, que juntam milhares de militares, começam no início de abril mas, ao invés de terem a duração de dois meses, vão apenas decorrer num.

Armas estratégicas norte-americanas, como os bombardeiros B-1B e grupos navais de ataque, que são colocados na península coreana nos momentos de tensão política, não vão participar, desta vez, nas manobras militares, acrescenta Yonhap, segundo a France Press.