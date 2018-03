Actualidade

A imprensa oficial chinesa publicou hoje fotos de Larung Gar, a maior academia budista no planalto tibetano, que foi recentemente remodelada, depois de grupos pró-independência do Tibete terem denunciado que estava a ser demolida pelas autoridades.

As imagens aéreas, registadas pela agência fotográfica chinesa VCG e publicadas pelo jornal oficial China Daily, mostram o mosteiro depois de remodelado.

Larung Gar surge com ruas mais largas e as casas mais dispersas do que antes das demolições iniciadas em 2016, mas foram mantidos os edifícios religiosos.