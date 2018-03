Actualidade

A coprodução "Os Quatro Clowns do Apocalipse", da companhia do Teatro do Montemuro com a britânica Absolute Theatre, inicia hoje uma digressão no Reino Unido que vai visitar localidades no centro de Inglaterra e várias salas em Londres até 28 de março.

A peça, que já fez algumas apresentações em Portugal, incluindo em Cinfães, Palmela, Lisboa e Évora, vai agora visitar Walsall, Smethwick, Birmingham, Wolverhampton, Leominster, Ludlow, Barnes e Londres.

Baseado na história do Novo Testamento sobre a chegada dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse (Peste, Guerra, Fome e Morte) que anunciam o fim do mundo, o texto conta como passam o tempo os três primeiros enquanto esperam pela Morte.