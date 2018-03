Operação Fizz

O Tribunal da Relação de Lisboa proibiu Paulo Blanco, arguido na 'Operação Fizz', de ser advogado de clientes angolanos com ligações ao processo, nomeadamente do antigo ministro de Estado e chefe da Casa Militar do ex-Presidente angolano.

Segundo o acórdão do TRL, datado de quarta-feira e a que a agência Lusa teve hoje acesso, os juízes desembargadores deram provimento parcial a um recurso do Ministério Público - que pedia o agravamento das medidas de coação para "suspensão do exercício da advocacia" - e aplicaram a Paulo Blanco a "medida de suspensão do exercício da atividade de advocacia", mas só em relação às pessoas com quem estava proibido de contactar no âmbito da 'Operação Fizz'.

A 04 de abril de 2016, após primeiro interrogatório judicial, uma juíza do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa aplicou a Paulo Blanco as medidas de coação de proibição de contactos com o também arguido e ex-procurador do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) Orlando Figueira, com outros magistrados que exerçam ou tenham exercido funções no DCIAP ou com quaisquer funcionários que prestem ou tivessem prestado funções no DCIAP.