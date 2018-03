Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice (PSI20) a subir 0,12%, para 5.447,19. pontos.

Na quinta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com uma subida de 0,38% no índice PSI20 (5.440,80 pontos) e com os títulos da Sonae SGPS a ganharem mais de 5%.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 subiram, seis desceram e duas ficaram inalteradas. A Sonae SGPS foi a cotada que mais subiu (5,52% para 1,18 euros) e a Sonae Capital também registou uma subida de 1,40% para 0,94 euros.