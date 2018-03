Actualidade

O novo ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, disse hoje que o "Islão não pertence à Alemanha", demarcando-se assim da uma posição defendida no passado pela chanceler Angela Merkel.

"Não, o Islão não pertence à Alemanha. A Alemanha está marcada pelo cristianismo", disse Seehofer quando questionado sobre uma frase do ex-presidente alemão Christian Wulff e que mais tarde foi assumida por Merkel.

Na entrevista publicada hoje no jornal "Bild", Seehofer acrescentou, no entanto, que os muçulmanos que vivem no país, "obviamente pertencem à Alemanha".