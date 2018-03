Actualidade

O escritor espanhol Javier Cercas considera que o bom jornalismo é hoje em dia mais necessário do que nunca, para "lutar contra o desastre" da difusão de mentiras que as redes sociais vieram introduzir.

Javier Cercas falava à Lusa a propósito da sua participação no Festival Literário da Madeira (FLM), que decorre de 13 a 17 de março, no Funchal, sob o tema "Jornalismo e Literatura - Palavra que prende, palavra que liberta".

"Não sou jornalista e fujo das redes sociais como quem foge da peste. Acredito que tenham coisas boas, mas sou incapaz de vê-las. Estou convencido de que hoje em dia o bom jornalismo é mais necessário do que nunca, porque o valor da verdade se afundou e as mentiras têm maior capacidade de difusão do que nunca", afirmou.