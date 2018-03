Sarampo

Os administradores hospitalares defendem um consenso alargado com as ordens e sindicatos dos profissionais de saúde para uma campanha pelo cumprimento do Programa Nacional de Vacinação, mas admitem que, se não resultar, os hospitais podem tomar outras medidas.

"Temos de saber dosear a problemática sem entrar na liberdade de cada um e começar pela sensibilização. Se não for um sucesso, temos de pensar noutro tipo de medidas, que podem passar pela definição de requisitos para o exercício da profissão", afirmou, em declarações à Lusa, o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares.

Alexandre Lourenço dá inclusivamente o exemplo da Organização Mundial de Saúde (OMS), "que não contrata profissionais que fumem", admitindo que, se a campanha geral de sensibilização não funcionar, se exija que para exercer funções nalguns locais os profissionais tenham de cumprir determinados requisitos.