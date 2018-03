Actualidade

O jovem acusado de matar outro jovem de um grupo rival e de ferir mais dois na Cova da Moura (Amadora) foi hoje absolvido no tribunal de Sintra, por não ter sido provado que foi o autor dos disparos.

O juiz presidente do coletivo do Tribunal de Lisboa Oeste, em Sintra, explicou, na leitura do acórdão, que em julgamento foram provados "a quase totalidade" dos factos constantes da acusação, mas não foi provado "que tenha sido o arguido" a disparar as munições de calibre nove milímetros contra um grupo de rapazes no beco São José, na Cova da Moura.

Segundo o magistrado, o tribunal deu como provados os disparos e as lesões que provocaram, mas "não ficou esclarecido, não ficou convencido" acerca da identidade do autor dos tiros e, portanto, "não deu como provado que tenha sido o arguido a praticar tais atos", absolvendo-o dos crimes de que estava acusado.