Sarampo

Mais de mil casos de sarampo foram registados só em janeiro deste ano em 15 países europeus, com a Grécia e a França a reportarem um aumento significativo de infetados, segundo dados do Centro Europeu do Controlo de Doenças.

O balanço, que data da semana passada, mostra que a Grécia teve mil casos de sarampo entre janeiro e março deste ano e a França registou mais de 400 casos, enquanto a Itália indicava 164 casos.

O Centro Europeu de Controlo de Doenças recorda que o sarampo é uma doença severa e que, desde 2016, houve 57 mortes reportadas na União Europeia devido a esta infeção contagiosa.