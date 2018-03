Actualidade

O parlamento português condenou hoje a morte da vereadora e ativista dos direitos humanos Marielle Franco, do Rio de Janeiro, Brasil, "brutalmente assassinada a tiro na passada quarta-feira".

O voto de pesar e condenação foi anunciado logo na quarta-feira pela líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, durante o debate quinzenal com o primeiro-ministro, e é subscrito pelo presidente do parlamento, Ferro Rodrigues, BE, PS, PCP, PSD, PEV e pelo deputado André Silva, do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN). Apenas o CDS não subscreveu o voto.

O texto aprovado pelos deputados refere que Marielle Franco era relatora da comissão de acompanhamento da Intervenção Federal no Rio de Janeiro e, "nos últimos dias, havia denunciado o assassinato de jovens negros pela Polícia Militar do estado".