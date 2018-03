Actualidade

Os edifícios licenciados aumentaram 10,6% e os edifícios concluídos subiram 17,1% em 2017 face a 2016, para 18,5 mil e 12,4 mil edifícios, respetivamente, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No quarto trimestre do ano passado, os edifícios licenciados decresceram 2,4% face ao período homólogo (+7,3% no 3.º trimestre de 2017), correspondendo a 4,3 mil edifícios, tendo-se nos edifícios licenciados para construções novas registado um acréscimo de 2,0% (+15,4% no 3.º trimestre de 2017) e no licenciamento para reabilitação uma diminuição de 12,4% (-5,4% no 3.º trimestre de 2017).

Os edifícios concluídos de outubro a dezembro registaram um aumento de 19,6% (+23,2% no 3.º trimestre de 2017) perfazendo 3,4 mil edifícios.