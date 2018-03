Skripal

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido disse hoje que "é altamente provável" que tenha sido o Presidente russo, Vladimir Putin, a ordenar o uso de um agente neurotóxico contra um ex-espião na cidade inglesa de Salisbury.

A 04 de março, o ex-espião duplo de origem russa Serguei Skripal, de 66 anos, e a sua filha Yulia, 33, foram encontrados inconscientes num banco num centro comercial em Salisbury, no sul de Inglaterra, e estão hospitalizados em "estado crítico, mas estável". Ambos foram expostos a um agente neurotóxico conhecido por Novichok.

Dias depois do ataque, numa intervenção no parlamento, a primeira-ministra britânica, Theresa May, considerou "muito provável" que o Kremlin tivesse sido responsável pelo duplo envenenamento.