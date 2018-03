Actualidade

O concurso público internacional para a construção de um hotel e uma zona comercial e concluir o projeto original do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, deverá ser lançado até ao início do verão, segundo o presidente desta entidade.

Numa entrevista à agência Lusa, a propósito dos 25 anos do Centro Cultural de Belém (CCB), Elísio Summavielle, nomeado há dois anos para o cargo, assumiu a conclusão dos módulos 04 e 05 do equipamento, como uma das suas prioridades e grandes ambições até ao final do mandato.

A concessão para um hotel e espaço comercial é um objetivo relacionado com a conclusão do projeto original, mas também está diretamente ligada à "necessidade de a Fundação CCB obter cada vez mais recursos próprios".