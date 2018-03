Actualidade

O voto em bloco do PSD foi hoje decisivo para a aprovação final da lei que permite a engenheiros assinarem projetos de arquitetura, fortemente criticada pela Ordem dos Arquitetos.

A votação dividiu as bancadas do PS e do CDS-PP.

Entre os socialistas, 42 deputados, incluindo o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, votaram contra, superando as cerca de três dezenas de parlamentares que optaram pela abstenção, entre os quais o líder da bancada do PS, Carlos César.